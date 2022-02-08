Афины , 8 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Мэр греческого города Спарта Петрос Дукас исключен из партии «Новая демократия». Об этом правящая партия объявила 7 февраля.

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Отмечается, что это решение последовало за недавними заявлениями Дукаса, которые «помимо того, что исторически не соответствуют действительности, не имеют ничего общего с принципами и ценностями «Новой демократии».

Речь идет о попавших на видеозапись словах Дукаса о том, что компенсации, выплаченные пострадавшим гражданам после трагических лесных пожаров в регионе Илия летом 2007 года, повлияли на результат выборов в пользу партии «Новая демократия». В том же видео слышно, как министр сельского хозяйства и продовольствия Спилиос Ливанос говорит Дукасу, что это был «исторический шаг».

Ранее в тот же день, 7 февраля, премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис принял отставку Ливаноса: подчеркивается, что отставка связана с некорректной реакцией министра на слова мэра. Временно обязанности Ливана исполняет заместитель министра цифрового управления Йоргос Георгандас.