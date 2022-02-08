Красноярск, 8 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 14 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 9574 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за прошедшие сутки выявили 5011 носителей коронавируса, выздоровели 1300 человек.