Кызыл, 8 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 2013 человек. Выявлено при этом 572 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Лидером по приросту остаётся Кызыл, где диагноз подтвердился у 185 жителей. Новые носители также зарегистрированы в Улуг-Хемском, Кызылском, Монгун-Тайгинском и других районах.

«Из 572 заболевших мужчин — 203, женщин — 369. По возрасту: детей до 17 лет — 139, от 18−49 лет — 268, 50−64 лет — 104, старше 65 лет — 61. Работников образования — 35, здравоохранения — 44», — отметили в минздраве.

По состоянию на 8 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 1070 больных, в том числе 110 детей и 69 беременных женщин. 18 тяжёлых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигло 66,5%.