Саратов, 8 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки доставили в инфекционные больницы 290 пациентов, выписали по выздоровлении 229 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за время пандемии по состоянию на 8 февраля вылечились 131 246 человек. Подтверждено 155 959 случаев заражения коронавирусом, из них 1487 новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 524 человека, 216 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1852 пациента, на амбулаторном — 17 625.

За последние 24 часа умерли семь ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5415 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, у детей симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» проявляются, как правило, через несколько дней после инфицирования. Наиболее часто заболевание протекает у детей в легкой форме, госпитализируют только 3%.

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