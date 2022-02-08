Красноярск, 8 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 5011 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 428 человек (7 февраля — 80 человек). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 218 085 человек, выздоровели 176 503 пациента. За сутки список выздоровевших пополнился 1300 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в регионе выявили 4639 носителей коронавируса, выздоровели 1369 человек.