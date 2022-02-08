Лондон, 8 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился в Лондоне с исполняющим обязанности министра иностранных дел Великобритании Крисом Хитоном-Харрисом. Об этом сообщает AMNA 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно дипломатическим источникам, встреча двух министров прошла в очень теплой атмосфере. Они обсудили события в регионе юго-восточного Средиземноморья, греко-турецкие отношения, отношения между Великобританией и ЕС и ситуацию на Украине, при этом Дендиас отметил важность сохранения открытых каналов связи с Москвой.

Дендиас рассказал о своем недавнем визите в Мариуполь и упомянул о необходимости защиты греческих экспатриантов на Украине.

Министры иностранных дел двух стран также обсудили реализацию «Меморандума о взаимопонимании в отношении стратегических двусторонних рамок», подписанного между Грецией и Великобританией в октябре 2021 года: за Меморандум в британском правительстве отвечает Хитон-Харрис, документ включает широкий круг вопросов, включая оборону, торговлю, туризм и судоходство.