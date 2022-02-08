Ижевск, 8 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 февраля прививку от коронавируса сделали 687 966 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 538 848 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 442 жителя республики. 602 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 916 человек, в том числе 106 966 человек прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 132 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1659 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 86 756 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 102 505 случаев заражения коронавирусом, из них 2044 — за минувшие сутки.

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