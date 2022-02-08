Ижевск, 8 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 8 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1659 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 86 756 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 102 505 случаев заражения коронавирусом, из них 2044 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 255 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 164 жителя республики старше 65 лет.

3542 человека скончались, за минувшие сутки скончались восемь человек — женщины в возрасте 82 и 83 лет и мужчины в возрасте от 65 до 93 лет. Накануне было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 12 207 жителей региона. В течение суток госпитализировано 232 человека. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 37 302 человека, 1103 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 192 человека — в тяжелом состоянии, из них 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 7 февраля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 687 524 человека. Второй компонент препарата получили 538 246 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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