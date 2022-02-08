Главным итогом голосования на прошедших муниципальных выборах в Англии стала окончательная уверенность в судьбе правящей консервативной партии. Их следует воспринимать как последний электоральный тест перед парламентскими выборами, которые пройдут уже осенью.

Иван Шилов. ИА REGNUM

Здесь английские избиратели определялись с кандидатами в муниципальные депутаты, региональными мэрами и полицейскими комиссарами.

Итак, консерваторы сумели переизбрать лишь 515 своих муниципалов, а еще 474 консерватора лишились должностей. Получается, что почти каждый второй кандидат от партии проиграл свой округ.

Более того, по количеству депутатов, проведенных в муниципальные представительские органы, они уступили не только лейбористам, но даже либерал-демократам, заняв, таким образом, лишь суммарное третье место в виртуальном общем зачёте. Для понимания масштаба — Партия либеральных демократов в Палате общин имеет всего 15 депутатов, против 345 консерваторов.

Лейбористы же вполне успешно вернули себе влияние на некогда индустриальном севере Англии. Том самом севере Англии, который в 2019 году впервые в истории решился проголосовать за консерваторов и лично Бориса Джонсона. Либерал-демократы уверенно заходят на юг Англии, где долгие годы хозяйничали консерваторы.

Короче говоря, партию Риши Сунака конкуренты прижимают со всех сторон. Что же касается выборов региональных мэров, то тут картина еще более наглядная.

Десять из одиннадцати победивших мэров относятся к лейбористам и лишь один к консерваторам. Второго своего действующего мэра партия Сунака на этих выборах потеряла.

Безусловно, самой медийной мэрской гонкой стало переизбрание на третий срок мэра Лондона Садик Хана.

И тут тоже консерваторы должны винить только себя.

Да, Лондон действительно сильно отличается от всей остальной Англии. Да, тут совсем другой этнический состав населения, а сам город в политическом спектре гораздо левее. Однако Садик Хан отнюдь не пользуется всеобщей любовью его жителей. Сюда еще стоит добавить резкий рост преступности и попытки ввести драконовские налоги на машины в рамках борьбы с выбросами.

Для успеха в борьбе за пост лондонского мэра нужен был лишь удачный кандидат. Но консерваторы зачем-то двинули никому не известную Сьюзан Холл и проиграли с разницей в 10%. Так что лейбористы открыли не один ящик шампанского в дни подсчета голосов. Но есть пара моментов, которые потом могут больно аукнуться их лидеру Киру Стармеру.

Прежде всего стоит отметить хорошие результаты Зеленой партии. Эта сила сумела перетянуть левую студенческую молодежь, которая не в восторге от того, как Стармер пытается повернуть партию к политическому центру. Слишком амбициозные левые проекты (такие как, например, «зеленый переход») выброшены лейбористами на помойку, а ближний круг Джереми Корбина (бывшего лидера лейбористов, популярного у левых активистов и молодёжи) оттеснен на партийные задворки. Вот эти то недовольные и рассматривают зеленых как новое пристанище.

Сами «зелёные» еще сильнее укрепляются в таких традиционно левых университетских округах, как Бристоль или Норвич. Пока для лейбористов такой результат не смертелен, но всё изменится после их прихода к власти и неизбежных первых ошибок.

Еще больше внимание заслуживает отток из лагеря лейбористов мусульманского электората.

Последние полгода Киру Стармеру приходится оправдываться за свою половинчатую позицию по вопросам Газы и Израиля. Непоследовательность в этом болезненном вопросе привела к тому, что политически активные мусульмане ищут для себя новую партию и массово покидают лейбористов.

Некоторые из них, вероятно, истолковали термин «зелёный переход» слишком буквально и уже ушли от лейбористов под зелёные знамена экологических активистов (такие кандидаты победили в Брэдфорде и Манчестере). Другие ищут более мелкие партии. Например, рабочую партию Джорджа Гэллоуэя, который в свое время покинул ряды лейбористов из-за войны в Ираке.

На политическом поле остается еще партия Реформ. То самое детище одного из главных героев Брексита Найджела Фараджа.

Партия выставила своих кандидатов лишь в 12% муниципалитетов и сумела провести лишь пару человек из них. Другое дело, что в тех округах, где партия присутствовала в бюллетене кандидат получал больше 10%. Это смертельный приговор для консерваторов. Партия реформ не выиграет парламентских мест, но станет идеальным спойлером для консерваторов Риши Сунака, оттянув на себя голоса части правого электората.

Удивительным итогом этих выборов стало то, что недовольные внутри Консервативной партии окончательно смирились с неизбежным. Впереди годы в оппозиции, а может, и вовсе исчезновение партии, которая в иных обстоятельствах уже задумывалась бы о подготовке к двухсотлетнему юбилею.

За неделю до выборов оппозиционеры из числа консерваторов анонимно заявляли, что разгромное поражение партии станет триггером для внутреннего бунта. Прошло пару дней, а вокруг Риши тишина.

Такое молчание легко объяснить.

Просто у недовольных так и не появился единый кандидат, на которого можно всем опереться. А значит, Риши Сунак может не беспокоиться. Его выселят с Даунинг-стрит не сейчас, а через пару месяцев. Победа лейбористов на осенних выборах в парламент теперь неизбежна.