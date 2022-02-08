Афины , 8 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович посетит Грецию с официальным визитом по приглашению президента страны Катерины Сакелларопулу. Об этом сообщает AMNA. Президент Греции примет Джукановича утром 8 февраля, затем он встретится с премьер-министром страны Кирьякосом Мицотакисом.

OSCE Parliamentary Assembly Мило Джуканович

Джуканович начнет визит с возложения венка к памятнику Неизвестному солдату. Затем состоится официальная церемония приема в Президентском особняке, встреча с президентом и расширенная дискуссия между делегациями двух стран.

Днем 8 февраля Джуканович встретится с председателем парламента Греции Константиносом Тасуласом. Вечером в честь президента Черногории состоится официальный ужин в Президентском особняке.

В среду, 9 февраля, Джуканович возложит венок к могиле генерала Васо Брайовича Мавровуниотиса и завершит свой визит в Афины встречей с мэром Афин Костасом Бакояннисом.