Барнаул, 8 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает ухудшаться. Судя по данным оперативного штаба региона на 8 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей, растёт число тяжелобольных пациентов COVID-19.

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С начала нового учебного года выявлены уже 13 209 зараженных коронавирусом детей (+895 за сутки). Это один из самых высоких показателей за всю историю пандемии.

Число тестирований увеличилось: всего накануне было сделано 17 945 исследований на коронавирус (с учётом повторных — плюс 4355 за сутки), выявлены рекордные 3762 новых носителя (+109).

По состоянию на 8 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2395 человек (+157 за сутки). Кроме этого, 207 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-11 за сутки), следует из сообщения оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:27 225 (+128 за сутки) и 117 133 (рекордные +3529 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 342 (+18 за сутки). Из них 145 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8994 человек, причём 16 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 155 089 человек. Выздоровели 113 920 пациентов (+1024 за сутки).

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