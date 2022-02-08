Хартум, 8 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Власти Судана арестовали иностранных граждан, освещавших антиправительственные протесты в стране. Об этом 8 февраля сообщает Arab News со ссылкой на местных активистов.

M.Saleh Протесты в Судане

По их словам, по всей территории страны тысячи человек вышли с требованием отставки военного правительства, захватившего власть в Судане в октябре 2021 года. В столице страны — Хартуме — митинги были разогнаны с применением боевого оружия и слезоточивого газа.

Сотрудники полиции арестовали десятки местных активистов, которые занимались освещением протестов. Также властями были задержаны трое иностранных журналистов.

По данным оппозиционных активистов, в результате разгона акций протеста 200 человек получили ранения, в том числе — по меньшей мере 12 огнестрельных.