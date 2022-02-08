Самара, 8 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Почти 290 подростков получили прививку от COVID-19 в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Вакцинация

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Прививочные пункты в Самарской области развернуты в восьми медицинских учреждениях Тольятти, Самары, Сызрани и Новокуйбышевска.

«289 подростков уже сделали прививку от COVID-19», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет проводится двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»). Прививки подросткам ставят на добровольной основе по заявлению родителей или опекунов. Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарскую область доставили первые 1920 доз детской вакцины от COVID-19.