Барнаул, 8 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 8 февраля 2022 года вакцинированы 1 300 539 (всего +1013 за сутки) человека, в том числе 1505 детей возрастом 12−17 лет (+1 за сутки).

Правительство Новосибирской области Вакцинация

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Из общего числа привитых 72 361 житель региона получил первую прививку (+59 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 148 198 (+831 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 79 980 ревакцинированных (+123 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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