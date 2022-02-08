Ереван, 8 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Члены комиссии по труду и социальным вопросам парламента Армении выступили против предложения депутатов от оппозиционного блока «Армения» повысить минимальную заработную плату. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба законодательного органа.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Сообщается, что от оппозиции поступил на рассмотрение законопроект, предполагающий увеличение минимальной зарплаты с 68 тыс. до 100 тыс. драмов (до $200). Депутат от «Армении» Агван Варданян пояснил, что при разработке предложения учитывалась минимальная потребительская корзина, которая оценивается в 70 тыс. драмов ($140).

Замглавы Минсоцтруда Рубен Саркисян, присутствовавший на заседании комиссии, отметил, что правительственная программа на период с 2021 по 2026 год предполагает повышение минимальной заработной платы в стране до 85 тыс. драмов ($190). Кроме того, по мнению Саркисяна, в случае принятия законопроекта от оппозиции, минимальная зарплата составит 50% от средней, что может негативно сказаться на экономике.

С учетом мнения парламентской комиссии по труду и социальным вопросам депутаты парламентского большинства отказались выносить законопроект на голосование.