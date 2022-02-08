Чита, 8 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 8 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 640 967 человек (+942 за сутки). Также первый компонент вакцины получили 689 детей (+30 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Известно, что 592 391 человек полностью вакцинированы (+3301 за сутки) и 157 554 забайкальцев привиты повторно (+716 за сутки).

Как сообщалоИА REGNUM, в Забайкалье по состоянию на 7 февраля поступило более 750 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса.

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