Ульяновск, 8 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских прошёл тестирование на коронавирус. Результат — отрицательный, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Ulgov.ru Руководитель Ульяновской области Алексей Русских

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Отмечается, что журналисты обратили внимание на состояние главы региона на одном из совещаний.

«Коллеги-журналисты беспокоятся за самочувствие губернатора. Указывают на насморк. Утренний экспресс-тест на коронавирус у главы региона — отрицательный», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских прошёл ревакцинацию. Прививку двумя компонентами он сделал в 2021 году.

Отметим, что в Ульяновской области завершили вакцинацию от COVID-19 более 674 тыс. жителей, коллективный иммунитет превысил 69%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 135 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 121 760 жителей, умерли 4106 ковидных больных.