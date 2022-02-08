Ростовский сити-менеджер распорядился повысить зарплату водителям
Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко распорядился повысить зарплату водителям общественного транспорта, что поможет решить кадровый дефицит.
«Администрация города проанализировала уровень оплаты труда работников всех транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров. В результате выявлено, что на двух предприятиях зарплата выплачивается ниже федерального МРОТ. При этом в увеличенном в ноябре 2021 года тарифе на перевозку пассажиров заложен размер заработной платы работников, исходя из 28 тыс. рублей», — отметил ростовский сити-менеджер.
Алексей Логвиненко пригрозил применением жёстких санкций к нарушителям.
ИА REGNUM сообщало, что ранее причиной кадрового дефицита на автотранспортных предприятиях Ростова-на-Дону был назван именно низкий уровень заработной платы. По словам Логвиненко, в муниципальных компаниях заработная плата водителей достигает 50 тыс. рублей, в частных — 20 тыс. рублей.