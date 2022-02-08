Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко распорядился повысить зарплату водителям общественного транспорта, что поможет решить кадровый дефицит.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Кабина водителя

«Администрация города проанализировала уровень оплаты труда работников всех транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров. В результате выявлено, что на двух предприятиях зарплата выплачивается ниже федерального МРОТ. При этом в увеличенном в ноябре 2021 года тарифе на перевозку пассажиров заложен размер заработной платы работников, исходя из 28 тыс. рублей», — отметил ростовский сити-менеджер.

Алексей Логвиненко пригрозил применением жёстких санкций к нарушителям.

ИА REGNUM сообщало, что ранее причиной кадрового дефицита на автотранспортных предприятиях Ростова-на-Дону был назван именно низкий уровень заработной платы. По словам Логвиненко, в муниципальных компаниях заработная плата водителей достигает 50 тыс. рублей, в частных — 20 тыс. рублей.