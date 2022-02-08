Манила, , 10:02 — REGNUM Во вторник, 8 февраля, на Филиппинах стартовала предвыборная кампания кандидатов в президенты и вице-президенты страны, которая будут продолжаться на протяжении 90 дней.

Филиппины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом действующий вице-президент Филиппин Мариа Лени Робредо начала свою кампанию с сенатором Кико Пангилианом в муниципалитете Лупи в провинции Южный Камаринес и это мероприятие транслировалось на странице Робредо в соцсети Facebook.

Также сенаторы Панфило Лаксон и Висенте Сотто III провели митинг в городе Имус в провинции Кавите. Кроме них предвыборную кампанию начали сын и тезка бывшего покойного диктатора Фердинанд Маркос — младший и дочь нынешнего президента Родриго Дутерте, являющаяся мэром города Давао, Сара Дутерте-Карпио.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля о своей готовности покинуть занимаемый им пост заявил в ходе телевизионного обращения президент Филиппин Родриго Дутерте.