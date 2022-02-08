Кабул, 8 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар направил письмо генеральному секретарю ООН, назначив Вали Наими главой миссии Афганистана при ООН. Насир Файек, нынешний глава миссии, говорит, что Атмар организовал «заговор» из-за критики со стороны бывших чиновников.

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В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу Ханиф Атмар назвал себя «министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан» и назвал Вали Наими главой представительства Афганистана при организации.

Насир Файек опубликовал на своей странице в Твиттере текст направленного Атмаром письма генсеку ООН. Он заявил телеканалу Afghanistan International, что после падения предыдущего афганского правительства Ханиф Атмар больше не является министром иностранных дел и не имеет полномочий назначать кого-либо представлять Афганистан.

«Согласно протоколу ООН, Гулям Мохаммад Исхакзай, бывший посланник в ООН, представил меня в Организации Объединённых Наций в качестве главы миссии после своей отставки, — сказал Файек. — Господин Атмар не заслуживает доверия Организации Объединённых Наций и поэтому не имеет полномочий назначать представителя».

Насир Файек, в то время заместитель представителя в ООН, был назначен главой миссии 17 сентября 2021 года после отставки Исхакзая и в этом качестве выступил на специальном заседании Совета Безопасности по Афганистану 26 января.

Обращаясь к членам Совета Безопасности, Файек сказал, что присутствует на встрече от имени афганского народа, а не предыдущего правительства. Он подверг резкой критике бывшего президента Ашрафа Гани, призвав конфисковать активы бывших правительственных чиновников, причастных к растрате международной помощи Афганистану, и заморозить их банковские счета.

Ханиф Атмар сообщил в своем письме, что Вали Наими, заместитель представителя Афганистана при ООН, не был назначен главой миссии после отставки Исхакзая из-за проблем со здоровьем, и функции главы представительства были переданы Файеку.

Однако Файек утверждает, что Вали Наими отвёл свою кандидатуру одновременно с бывшим представителем и, в соответствии с принципами и иерархией администрации, представил Файека главой миссии. По его словам, Вали Наими не покидал пост заместителя представителя.

Он подтверждает, что Ханиф Атмар присутствовал на встрече, которую Исхакзай провёл с сотрудниками миссии онлайн, где поднимался вопрос об отставке представителя и его заместителя. На этой встрече Файек был представлен как глава миссии.

Бывший президент Ашраф Гани после бегства из Афганистана не создавал правительство в изгнании и пока не призывал мир поддержать легитимность его правительства. В интервью ВВС он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) созвать Лойя джиргу, чтобы добиться легитимности своего правительства.