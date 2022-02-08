Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Коммунальные квартиры в Санкт-Петербурге снова вызывают интерес у покупателей, цены на комнаты за год выросли на 32%, сообщает 8 февраля Федеральная база недвижимости от риэлторов Restate.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург, центр

По мнению аналитиков, популярность такой недвижимости объясняется тем, что на них обратили внимание покупатели с ограниченным бюджетом. Пока они копили на покупку квартиры-студии, цены выросли, и единственное, что они могут себе позволить — комнату в коммунальном жилье.

Отметим, в Петербурге насчитывается около 65 тыс. многокомнатных коммуналок, где живет свыше 220 тысяч человек. Комнаты в Северной столице за год выросли в цене на 32%, а стоимость среднестатистического объекта поднялась с 2,1 млн до 2,78 млн рублей. При этом исторический центр, где больше всего коммуналок, подорожал гораздо меньше пригородов, где цены в некоторых районах выросли в полтора-два раза.

«С бюджетом покупки в 3 млн рублей сейчас можно рассчитывать на 20-метровую комнату в центре Петербурга, и не в самой густонаселенной коммуналке. Но за те же 3 млн с небольшим реально купить небольшую студию в сданной новостройке, правда, в локации с не самой лучшей транспортной доступностью, например, в Шушарах», — отметили аналитики.

Также эксперты отмечают особенность петербургских комнат — они активно превращаются в микроквартиры или номера мини-отелей. Выкупленная коммунальная квартира «нарезается» на студии, каждая оснащается собственным выходом, санузлом и кухонным уголком. Так покупатель получает собственную небольшую «квартиру» в центре Петербурга или у станции метро.