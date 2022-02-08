* запрещённая в России организация

Лондон, 8 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Бывший начальник штаба британской армии Дэвид Ричардс призвал страны Запада признать правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Ричардс назвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «новыми правителями Афганистана» и призвал страны Запада сотрудничать с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для спасения афганского народа от гуманитарного кризиса.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

«Пришло время признать правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Западу смиренно признать, что он потерпел неудачу в Афганистане», — сказал британский генерал.

Ранее по теме: МИД РФ: признавать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё рано

«Я думаю, что Запад в конечном итоге признает правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и если это так, то лучше сделать это раньше», — подчеркнул в интервью ВВС Ричардс, командовавший силами НАТО в Афганистане в 2006 году.

«Реальность такова, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победили нас, и нам приходится иметь дело с этой неприятной реальностью, — добавил он. — Сейчас они являются правительством Афганистана. Сейчас они несут ответственность за около 40 миллионов человек».

Читайте также: Мы не спешим признавать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Псаки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно заявил журналистам, что это произойдет для того, чтобы сотрудничать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для урегулирования ситуации в Афганистане.

«В чем я хочу заверить людей, так это в том, что наши политические и дипломатические усилия будут направлены на поиск решения для Афганистана и, в случае необходимости, на сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», —британский премьер-министр.