Берлин, 8 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. 8 февраля в Берлине встретятся президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон. Эти три государства входят в так называемый «Веймарский треугольник». Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

(сс) lisatheobald Зима в Германии

В сообщении указано, что данная встреча лидеров «Веймарского треугольника» станет «шагом к европейскому единству в вопросе кризиса вокруг Украины и возможной российской агрессии».

«Речь идет о том, чтобы Европа была едина. Особенно в контексте неоднозначной позиции Германии, которая нередко становится на сторону России», — указано в сообщении пресс-службы президента Польши.

Веймарский треугольник — это группа из трех стран (Германия, Польша и Франция), созданная в 1991 году в Веймаре министрами иностранных дел этих государств. Ее цель — развитие сотрудничества и позиционировании трех стран как «оси европейской стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».