Магас, 8 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ингушетии продолжаются кадровые перестановки в правительстве. Назначен руководитель недавно созданного министерства энергетики и ЖКХ. Указом главы республики Махмуда-Али Калиматова портфель министра доверен Умару Султыгову. Ранее он занимал должность директора муниципального казенного управления «ЖКХ г. Магас».

Флаг Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, минэнергетики и ЖКХ Ингушетии было создано при делении министерства строительства и ЖКХ на две структуры. У ведомства забрали функции по обеспечению управления жилищно-коммунальным хозяйством, оставив ему только решение задач в сфере строительства.

Напомним, на днях в Ингушетии сменили руководство в минздраве и минкультуры. Вместо Рукият Торшхоевой на должность министра здравоохранения назначили Башира Балаева. Главой минкульта стала Залина Льянова, сменив на этом посту Тимура Дзейтова.

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