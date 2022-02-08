Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Дворник погиб от упавшей с крыши глыбы льда в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом 8 февраля ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Несчастный случай произошел у дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту.

stux Сосульки

29-летний дворник, уроженец Узбекистана, проходил мимо дома, когда с крыши скатилась глыба льда. Молодой человек, который через 11 дней должен был отметить своё 30-летие, погиб на месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за текущую зиму пострадали не менее 3 тыс. горожан, которые упали на скользком тротуаре или неубранной дороге, а также получили травмы от падения сосулек и наледи. Многие после таких инцидентов оказались в больницах, однако смерть человека от падения льда — первая в этом зимнем сезоне.