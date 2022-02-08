Москва, 8 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Москве 82 молодых учёных стали лауреатами премии правительства города за 2021 год. Об этом 8 февраля сообщает сайт мэра и правительства столицы.

ИА REGNUM Наука

Получить премию могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет.

«Популярность награды среди молодых ученых постоянно растет. В этом году на конкурс поступило уже более тысячи заявок — на 45% больше, чем три года назад. Премии присуждены проектам и разработкам 82 человек. За девять лет существования премии ее получили уже более 500 учёных», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

В информации мэрии уточняется, что за девять лет о своих разработках заявили свыше 5,5 тысячи молодых учёных столицы, при этом награды на общую сумму 486 миллионов рублей получили 514 исследователей.