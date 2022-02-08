Вашингтон, , 09:17 — REGNUM С призывом не переживать по поводу того, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер входит в состав руководства российской компании «Газпром» обратился к международным партнерам нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил об этом 8 февраля в интервью телеканалу CNN.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

«Он не говорит от лица правительства, он не работает на правительство, он не является правительством. Я канцлер Германии сейчас ‑ и политическую стратегию Германии определяю именно я», — сказал Шольц в ответ на вопрос о том, какое «послание» европейским союзникам Германии несет нахождение Шрёдера в руководстве Газпрома.

Кроме того, немецкий канцлер уточнил, что в числе его самых главных задач также входит «усердная работа над тем, чтобы у Украины было хорошее будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в состав НАТО и нападения ею на российский Крым произойдет конфликт между Россией и альянсом.