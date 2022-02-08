Оттава, , 09:12 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Оттава Сенаторз» (сс) kaatiya

В составе «Оттавы» шайбы забросили Ник Пол, Ник Холден, Адам Годетт и Коннор Браун. Российский защитник Артём Зуб отдал результативную передачу.

У «Нью-Джерси» точным броском отметился нападающий Нико Хишир.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 34 очка. «Нью-Джерси» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 35 очками.

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