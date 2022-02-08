Торонто, Канада, 8 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

(сс) Michael Miller Остон Мэттьюз в составе хоккейного клуба «Торонто Мейпл Лифс»

В составе «Торонто» по дублю оформили нападающие Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер. У «Каролины» шайбы забросили Нино Нидеррайтер, Тони Деанджело и Дерек Степан.

На сегодняшний день «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 63 очка. «Каролина» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 65 очками.

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