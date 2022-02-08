Манила, , 08:59 — REGNUM О своей готовности покинуть занимаемый им пост заявил 7 февраля в ходе телевизионного обращения президент Филиппин Родриго Дутерте.

Родриго Дутерте Wp.com

«Я жду дня передачи (обязанностей преемнику). Я буду тем, кто встретится с новым лидером, а затем приглашу его для беседы тет-а-тет», — сказал он.

Также Дутерте указал, что он мечтал, чтобы его наконец назвали «уходящим президентом» и добавил, что намерен переехать из официальной резиденции президента Филиппин — Малаканьянги — к марту или апрелю.

«Я собираю вещи, некоторые уже отправил домой <…> Я должен покинуть (резиденцию) к марту», — пояснил действующий филиппинский лидер.

Отметим, 9 мая нынешнего года на Филиппинах состоятся выборы президента, вице-президента и депутатов парламента. Дутерте, согласно конституции страны, не может выдвигать на них свою кандидатуру.