Благовещенск, 8 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Благовещенске появились очереди в пункты приёма пациентов с симптомами ОРВИ. Только в одной поликлинике №4 принимают до 90 человек в день, рассказала заведующая терапевтическим отделением медучреждения Елена Кардаш.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Об очередях в «красную зону» благовещенцы сообщали в соцсетях.

«В кабинет с признаками ОРВИ обращается очень много народу, приблизительно до 90 человек в день. До 140 вызовов мы обслуживаем на дому в день, у нас работает шесть бригад инфекционных машин. Успеваем выполнять вызовы день в день», — подчеркнула Елена Кардаш.

По словам исполняющей обязанности старшей медсестры поликлиники Натальи Недоступ, на обслуживании пациентов с симптомами ОРВИ задействован практически весь медперсонал больницы, в том числе к работе с такими пациентами привлекают узких специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Благовещенска жалуются, что не могут дозвониться до медучреждений и вызвать врача. Городские больницы работают в экстренном режиме. Временно остановлено оказание плановой медпомощи, не проводятся профосмотры и диспансеризация, отменён день здорового ребёнка.