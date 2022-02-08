Москва, 8 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Мировые резервные валюты 7 февраля оказались не в состоянии догнать мощно укрепляющийся рубль, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Ivar Husevåg Døskeland Валюта

На вечерних торгах Московской биржи плавно понижающийся курс доллара приблизился уже к 75 руб., а курс единой европейской валюты тоже понижался, направляясь в сторону 86 руб.

Валютный рынок, похоже, закладывается на новое повышение ключевой процентной ставки Банком России.

Аналитики ожидают, что на заседании 11 февраля совет директоров ЦБ РФ повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 9,5%.

Однако решающую роль в решении по процентной ставке, которое примет совет директоров регулятора, сыграют данные Росстата по инфляции потребительских цен за январь, которые выйдут вечером 9 февраля.

Если инфляция замедлится, то не исключено, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку только на 0,5 процентного пункта до 9%, но в любом случае, новость о повышении ключевой ставки должна оказать положительное воздействие на рубль.

Это произойдет, если только регулятор на пресс-конференции не озвучит каких-либо негативных прогнозов на 2022 год.

Сегодня, 8 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на на 07:48 по мск, курс доллара снизился на 16 копеек, до 75,32 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,03 рубля.

Ожидается, что курс доллара к рублю сегодня будет в рамках 75−76 руб., а курс евро останется в коридоре в 86−87 руб.

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