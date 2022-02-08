Токио, 8 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Нижняя палата японского парламента выразила озабоченность в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

Сообщается, что соответствующую резолюцию в парламенте одобрили как депутаты от правящей Либерально-демократической партии, так и оппозиция. В документе указано, что Япония всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Япония решительно отвергает попытки любых государств изменить сложившуюся ситуацию силовым путем», — заявили депутаты.

В резолюции отмечается, что обстановка у границ с Украиной якобы дестабилизирована действиями неких внешних сил. От прямого обвинения России в документе депутаты воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США попросили Японию рассмотреть возможность введения антироссийских санкций в случае обострения ситуации вокруг Украины. При этом Токио пока воздержался от комментариев по этому вопросу из-за возможного ухудшения отношений с Россией.