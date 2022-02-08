Скопье, 8 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Посольство Болгарии в Скопье 7 февраля направило в министерство иностранных дел страны ноту протеста в связи с осквернением болгарского флага вандалами в ходе церемонии, посвященной 150-й годовщине рождения македонского и болгарского героя Гоце Делчева.

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Согласно сообщению болгарского МИД, после церемонии в церкви Святого Спаса в Софии болгарское руководство возложило венки к могиле революционера, однако неизвестные порезали трехцветные ленты на венке.

В тексте ноты содержится выражение глубокого сожаления в связи с произошедшим и призыв найти и наказать виновных.

В МИД Северной Македонии осудили инцидент. Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков инициировал совместные памятные мероприятия, посвященные Гоце Делчеву.