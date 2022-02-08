Белград, 8 февраля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Несколько сотен нелегальных мигрантов были обнаружены и задержаны на севере Сербии в рамках специального рейда в городах Кикинда, Сомбор и Суботица, 7 февраля сообщило сербское министерство внутренних дел.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Задержанных доставят в центры по приему беженцев. Отмечается, что с сотрудниками правоохранительных органов, которые участвовали в операции, встретились министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, а также уполномоченный по делам беженцев и миграции в республике Владимир Цуцич.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в сербской столице Белграде были задержаны и помещены в центр временного содержания 80 нелегальных мигрантов.