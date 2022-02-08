Москва, 8 февраля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против несовершеннолетних.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ», — отметил Володин в телеграм-канале.

Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко, даже если преступление совершено впервые, подчеркнул он.

«И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — указал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вступил в силу закон о пожизненном наказании для педофилов, наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.

Володин обратил внимание на правоприменительную практику. Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку получил всего 3,5 года колонии общего режима. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам, возмущен парламентарий.