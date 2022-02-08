Тегеран, , 15:59 — REGNUM 7 февраля иранский представитель выразил готовность его страны инвестировать в энергетический сектор Афганистана для активизации производства электроэнергии из угля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Данный вопрос обсуждался на встрече, состоявшейся в Кабуле между главой координационного центра по проектам электростанций Ирана Маджидом Ширзи и главой министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана Абдул Латифом Мансуром.

Со своей стороны, афганский чиновник высоко оценил намерение Ирана вложить инвестиции в развитие энергетики в его стране. Он также выразил готовность расширять сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее заместитель главы временного правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Абдул Гани Барадар заявил на пресс-конференции, что в стране созданы все возможности для иностранных инвестиций.