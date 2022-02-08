Скопье, 8 февраля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 7 февраля сообщил о предстоящем проведении заседаний правительств и экономико-социального совета по вопросу о согласовании минимального размера оплаты труда.

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что лично будет председательствовать на заседаниях и в ходе диалога правительство, профсоюзы и работодатели придут к взаимно приемлемому решению.

Политик подтвердил, что минимальная заработная плата будет расти, и напомнил, что Социал-демократический союз Македонии (который он теперь возглавляет) ранее увеличил размер минимальной заработной платы в стане с 9000 денаров (порядка 12 тысяч рублей) до 15 тысяч денаров (примерно 21 тысяча рублей).

По словам Ковачевски, «уровень зарплат и минимальный размер оплаты труда должны расти, но это должно быть результатом социального компромисса».