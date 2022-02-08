Аддис-Абеба, , 16:02 — REGNUM Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед посетила районы, пострадавшие от гражданской войны между национальными войсками и повстанцами повстанческой группировки «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Мохаммед посетила массовое захоронение людей, погибших в результате боевых действий. Кроме того, она начала поездку по ряду регионов Эфиопии, начав с визита региона Амхара, где встретилась с вице-президентом региона, представителями гражданских властей, чтобы обсудить последствия гражданской войны. Как отмечается, заместитель Генсека ООН стала свидетелем разрушительных последствий конфликта в регионе для людей, особенно женщин и детей. Делегация ООН также посетила Мекелле, столицу региона Тыграй.

Правительство Эфиопии обвиняет повстанцев в убийстве и разрушении инфраструктурных объектов в контролируемых ими регионах Амхара и Афар. Повстанческая группировка, в свою очередь, осудила правительственные войска за жестокие действия.

Кампания против тыграйских боевиков началась год назад. Эфиопская армия потерпела ряд поражений, последствиями которых стали захват повстанцами городов Лалибела и Комбольча.