Киев, 8 февраля, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Украина получила разрешение от Соединенных Штатов на поставки оружия из Прибалтики, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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"Я думаю, что в ближайшее время, надеюсь, я смогу похвастаться тем, о чем мы давно мечтали, но нам говорили, что это невозможно», — заявил он.

Резников добавил, что Украина получит большое количество противотанковых ракетных комплексов Javelin, о котором «раньше не могла даже и мечтать». При этом он утверждает, что Киеву эти вооружения достанутся якобы бесплатно. Тем не менее украинский министр обороны посетовал, что Германия до сих пор не хочет поставлять на Украину летальные вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за последние месяцы получила не менее $1,5 млрд от Запада и более 1 тыс. тонн вооружений. Он добавил, что это якобы всё досталось Киеву для «сдерживания России».