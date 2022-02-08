Нью-Йорк, США, , 00:59 — REGNUM Netflix выложил в сеть новый трейлер сериала «Викинги: Вальхалла», который будет представлять собой спин-офф популярного шоу «Викинги» телеканала History. Ролик был опубликован 7 февраля на YouTube-канале Netflix Russia.

Netflix (сс) Stock Catalog

Премьера сериала состоится на сайте Netflix 25 февраля 2022 года. Сюжет шоу расскажет о приключениях таких известных викингов, как Лейф Эрикссон (Сэм Корлетт), его сестре Фрейдис Эриксдоттер (Фрида Густавссон), а также о правителе Харальде Сигурдссоне (Лео Сутер).

Для справки: созданием сериала руководят Майкл Хёрст, стоявший за оригинальными «Викингами» и Джеб Стюарт («Сорок восемь часов», «Крепкий орешек»). Действие шоу развернётся примерно через 100 лет после событий, показанных в финале «Викингов».

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