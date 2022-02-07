Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть новый трейлер сериала «Викинги: Вальхалла», который будет представлять собой спин-офф популярного шоу «Викинги» телеканала History. Ролик был опубликован 7 февраля на YouTube-канале Netflix Russia.

(сс) Stock Catalog Netflix

Премьера сериала состоится на сайте Netflix 25 февраля 2022 года. Сюжет шоу расскажет о приключениях таких известных викингов, как Лейф Эрикссон (Сэм Корлетт), его сестре Фрейдис Эриксдоттер (Фрида Густавссон), а также о правителе Харальде Сигурдссоне (Лео Сутер).

Для справки: созданием сериала руководят Майкл Хёрст, стоявший за оригинальными «Викингами» и Джеб Стюарт («Сорок восемь часов», «Крепкий орешек»). Действие шоу развернётся примерно через 100 лет после событий, показанных в финале «Викингов».