Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель сбил шестилетнего ребёнка, перебегавшего дорогу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась примерно в 16:40 мск на улице Содружества. Водитель Hyundai Accent, предположительно, не успел затормозить перед матерью с двумя детьми 2014 и 2016 годов рождения, пересекавшими проезжую часть в неположенном месте. Шестилетний мальчик вырвался из рук женщины и попал под колёса иномарки.

Ребёнок госпитализирован. Полиция разбирается в случившемся.