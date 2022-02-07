Богота, , 23:45 — REGNUM В офисе колумбийского омбудсмена Карлоса Камарго сообщили о росте числа случаев похищения людей в стране, передаёт 7 февраля новостное агентство El Unversal.

Колумбия Sascha Grabow

По данным на январь 2021 года в Колумбии было известно о похищении по меньшей мере 34 человек. Только с начала 2022 года были похищены не менее шести человек. Это самая крупная серия похищений со времени заключения мирного соглашения с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) в 2016 году.

В офисе омбудсмена предположили, что число похищенных может быть больше, поскольку население подвергается запугиванию со стороны наркоторговцев и других преступников, и не об всех случаях похищения становится известно полиции.

На протяжении шести десятилетий внутреннего конфликта партизаны, торговцы наркотиками и военизированные формирования использовали похищение людей в качестве военного приема и источника получения денежных средств. В самый напряженный период противостояния, в начале века, только официальной статистикой ежедневно фиксировалось до девяти похищений людей.

После демобилизации FARC ее бывшие руководители отвечают перед специальным судом за 21 тысячу похищений. Если они признают свою ответственность и возместят ущерб жертвам, они могут быть приговорены к тюремному заключению.

Хотя с разоружением FARC насилие пошло на убыль, Колумбия переживает новую волну убийств и похищений, на этот раз со стороны наркомафии.

По данным офиса омбудсмена, больше всего от похищений пострадал департамент Валье-дель-Каука, где известно о 17 таких случаях, последний из которых был зарегистрирован 12 января 2022 года.