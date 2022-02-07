Сан-Хосе, , 23:34 — REGNUM Ни один из кандидатов в президенты Коста-Рики не смог набрать более 40% голосов на выборах, состоявшихся 6 февраля, в связи с чем на 3 апреля назначен второй тур, в ходе которого за пост поборются два кандидата — экс-президент Хосе Мария Фигерес и бывший министр финансов Родриго Чавес.

Коста-Рика prohisano

После подсчета 63,9% бюллетеней Фигерас, занимавший пост президента в период с 1994 по 1998 год, набирает 27,4% голосов, а Чавес — 16,7%.

При этом, как сообщает экваторианское агентство Primicias, доля граждан, явившихся на выборы и не отдавших свой голос ни одному из кандидатов, составила 40%, что является рекордом для страны.

60-летний Чавес, член Партии социал-демократического прогресса, отпраздновал свой выход во второй тур и поблагодарил свою семью и избирателей за поддержку. В случае своей победы Чавес пообещал реализовать инициативы по улучшению экономики страны и быть справедливым ко всем общественным группам.

По данным ЦИК Коста-Рики, избирательный процесс 6 февраля прошел спокойно и без серьезных нарушений. В выборах в минувшее воскресенье приняло участие рекордное количество кандидатов — 25 человек.

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