Лондон, , 21:12 — REGNUM Британская группа Coldplay опубликовала клип на совместную песню с американской певицей Селеной Гомес под названием Let Somebody Go. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале Coldplay 7 февраля.

Coldplay и Селена Гомес Скриншот YouTube

В чёрно-белом видеоклипе музыканты становятся посетителями многочисленных фантастических локаций, параллельно ведя монолог о любовных чувствах. Режиссёром работы стал Дейв Мейерс.

Напомним, что премьера песни Let Somebody Go состоялась в 2021 году. Эта работа стала дебютным сотрудничеством Coldplay и Селены Гомес.

