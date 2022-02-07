Киев, 7 февраля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Адаптировать свой график встреч в Киеве решила германский министр иностранных дел Анналена Бербок. Она не стала встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что с ней на переговоры не смог поехать её французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, сообщила она 7 февраля журналистам.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Заявив, что встреча — это не самоцель, Бербок напомнила, что в Киев собиралась ехать вместе с Ле Дрианом. В таком составе и предполагалась встреча с Зеленским. Но вдруг выяснилось, что Ле Дриан не едет в Киев.

Бербок «Разумеется, в связи с этим я со своей стороны адаптировала график».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по-своему объяснил отмену встречи Бербок и Зеленского: в Киеве кипит дипломатическая жизнь, все едут на Украину, график встреч меняется.