Москва, 7 февраля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины может привести к реформированию или даже роспуску НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Украинский кейс смог поставить под вопрос дееспособность НАТО», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что Хорватия отказалась направлять в регион свои войска, а Венгрия заявила, что не пустит к себе американский контингент. До этого вывода американских войск затребовала Германия. Турция недовольна новой американской базой в Греции, а Франция предлагала создать европейскую армию.

«О каком единстве идёт речь? Несомненно, камней преткновения больше, чем точек объединения. Идея Великобритании о создании единого блока с Польшей и Украиной вообще закроет проект Североатлантического альянса и даст старт региональным военным блокам», — заключил Бредихин.

Напомним, что немецкий политолог Александр Рар обратился к канцлеру Германии с призывом распустить НАТО и возродить роль ОБСЕ.