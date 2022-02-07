Москва, 7 февраля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Вопрос о присутствии НАТО на Украине — это «красная черта», которую переходить нельзя ни в коем случае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Василий Иванов, ИА REGNUM Павел Данилин

«Присутствие НАТО на Украине — это очень большая угроза. Очевидно, что, заходя на Украину, НАТО становится прямой угрозой для суверенитета и целостности России. Для Украины тоже ничего хорошего не будет. Это однозначно, — сказал Данилин. — Этот блок очевидно враждебный. Мы просили — примите нас в этот блок, и все вопросы будут закрыты. Но нас не приняли и продолжают свои враждебные действия. И очевидно, что данный блок будет стремиться разрушить нашу страну. Кроме того, не стоит забывать о подлетном времени, о возможности размещения на территории Украины как ракетного оружия, которое будет способно закрыть значительную часть российских объектов, находящихся в европейской части страны, так и, возможно даже, в перспективе ядерных объектов. Все обещания, которые дают США, оказываются ерундой. ПРО ведь обещали не размещать, а в Чехии и Польше разместили. Поэтому к этой угрозе мы должны относиться самым серьезным образом и понимать, что речь идет о нашей безопасности».

Как полагает Данилин, приход НАТО на территорию Украины будет деградацией международной безопасности и очевидным втягиванием России в новую гонку вооружений.

«И это не может нам нравиться. Это красная черта, которую переступать нельзя. Поэтому Россия так жестко и последовательно отстаивает свою позицию в этом вопросе. И очень печально, что США в интересах внутренней политики взяли в заложники не только Украину, но и всю Европу», — сказал Данилин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины.