Москва, 7 февраля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Российский исполнитель Slava Marlow (Артём Готлиб) рассказал о своём новом альбоме. Соответствующая информация появилась в историях на странице артиста в Instagram 7 февраля.

Скриншот видео в YouTube Slava Marlow (Артём Готлиб)

По словам музыканта, будущая пластинка станет лучшей работой в его карьере и одной из последних, выполненных в коммерческом звучании. Также ожидается, что альбом выйдет в течение 2022 года.

Напомним, что дискография Slava Marlow включает в себя два студийных альбома и два мини-альбома. Последним выпущенным проектом исполнителя на текущий момент является микстейп «Артём», премьера которого состоялась в 2020 году.